كريستيانو رونالدو يظهر في فيديو عفوي وطريف.. “اشربوا الماء”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 15 - يونيو - 2021 1:46 مساءً

في لقطة وصفها الكثيرون “بالطريفة” أثناء المؤتمر الصحفي المشترك بين كريستيانو ومدرب المنتخب البرتغالي قبل المباراة مع المجر في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، قام رونالدو بإزالة زجاجتي “كوكا كولا” (الراعي الرسمي للبطولة القارية)، مع نظرة ازدراء.

ثم مسك زجاجة ماء، وقال “اشربوا الماء”.. قبل أن يبدأ بالكلام.

ويقابل المنتخب البرتغالي، اليوم الثلاثاء، نظيره المجري في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة “يورو 2020” عودة البطل للمنافسة على التتويج باللقب مرة أخرى.

قال نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل المباراة “نطمح للفوز أمام فريق منظم يتمتع بقوة كبيرة ويلعب أمام جماهيره”.

وأضاف رونالدو فيما يتعلق بجاهزية البرتغال للدفاع عن لقبها والأرقام القياسية “عملنا بجد منذ السابع والعشرين من أيار/ مايو، الفريق جاهز لهذه البطولة، الرقم الأفضل بالنسبة لي الفوز بالبطولة مرتين”.

وسيكون ملعب بوشكاش، الوحيد في البطولة الذي سيشهد حضورا جماهيريا بكامل طاقته الاستيعابية، بعد موافقة السلطات المحلية على استبدال المسافات الاجتماعية بسياسة دخول صارمة، تتضمن تقديم الجماهير، نتيجة اختبار سلبي لـ”كوفيد- 19″، قبل السماح لهم بالدخول.

ووقعت البرتغال في مجموعة صعبة للغاية إذ ستواجه فرنسا بطلة العالم 2018 ووصيفة يورو 2016 وألمانيا بطل العالم 2014 إضافة إلى المجر.