تفاصيل "وطأة الندم".. عارضة الأزياء كريسي تيجن تشعر بـ"العار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت المذيعة وعارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيجن اعتذارها على ما بدر منها الشهر الماضي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

ووفقًا لموقع "بريكينج نيوز" الأمريكي، اعتذرت "تيجن" في منشور مطول، وصفت فيه الشهر الماضي بـ "المثير للتواضع".

وتصدرت "تيجن" منصات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، على إثر اتهامها بممارسة التنمر الإلكتروني والحض على الانتحار.

وذكر الموقع، أن الشخصية الإعلامية كورتني ستودن اتهمت "تيجن" بالتنمر عليها منذ عقد تقريبًا، وإرسال رسائل خاصة لها تشجعها فيها على الانتحار.





واضطرت "تيجن" طوال الشهر الماضي لإغلاق حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الرحيل من مسلسل نتفليكس الكوميدي Never Have I Ever (لم يسبق لي أبدًا).

وشاركت "تيجن" اعتذارها الأخير مع 13.5 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: "لم يمر عليّ يوم دون أن أشعر بوطأة الندم على ما قلته في الماضي".

ووصفت المذيعة تغريداتها المسيئة السابقة بـ"الفادحة"، وقالت إنها تشعر بالعار، وأنها تخطط للتواصل مع من أذتهم بكلماتها للاعتذار لهم.

وأضافت: "لا يوجد مبرر لما فعلته، لا يستحق أحد ما قلته من قبل، كان الناس يستحقون مني العطف والدعم وليس السخرية الفجة واللوم".

وجذبت تغريدات "تيجن" السابقة انتباه الجمهور، الذي لاحظ هجومها أيضا على والدة الممثلة ليندسي لوهان عام 2011، وسخريتها من رغبتها في إيذاء نفسها، واعترفت "تيجن" أنها تذهب للطبيب النفسي وتحاول أن تصبح أفضل وقدوة حسنة لأبنائها.