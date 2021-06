شكرا لقرائتكم خبر عن رواد تويتر يسخرون من كيم كارداشيان.. اعرف حصل إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الطريقة التى اتخذتها كيم كارداشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية فى الترويج لخط أزيائها الجديد لم تعجب البعض، ما دفعهم للسخرية منها بصورة كبيرة عبر الموقع الرسمى على تويتر من خلال تغريدات عديدة سلط موقع ديلى ميل الضوء عليها فى أحد تقايره الأخيرة.



kim kardashian



سيارة kim kardashian فى الدعايا لملابسها

وكشف التقرير أن كيم بعدما فضلت الترويج لمنتجاتها بتغطية سيارتها اللامبورجينى بنفس النسيج المستخدم فى الأزياء التى أطلت بها أثار سخرية كثيرين ممن تهكموا على السيارة، ووصفوها بسيارة كوميدية استخدمها الممثل جيم كارى في فيلم Dumb and Dumber الذى تم طرحه عام 1994.



سيارة kim kardashian رآها كثيرين مثل سيارة جيم كاري

وأعادت كيم كارداشيان بسيارتها اللامبورجيني السيارة المستخدمة في الفيلم الكوميدي إلى الأذهان من جديد وتصدرت تغريدات كثيرين بالإضافة إلى تغريدات أخري وصفت سيارة كيم بأنها مصنوعة من المناشف المبللة.



سخرية من سيارة كيم وربطها بسيارة جيم كارى

من ناحية أخرى سبق وكشفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان مؤخرًا عن الصفات التى تبحث عنها فى شريك المستقبل بعد انهيار زواجها من كانى ويست، وجاء ذلك فى ختام برنامجها الواقعى Keeping Up With The Kardashians، الذى تم تصويره قبل طلب طلاقها، وكشفت كيم، البالغة من العمر 40 عامًا، عن آمالها فى دخول علاقة مع شخص يستمتع بالتمرين معها ويحب أيضًا مشاهدة البرامج التليفزيونية نفسها التي تحبها.

وبالتأمل في حياتها برفقة زواجها من كاني خلال محادثة حميمة مع والدتها كريس جينر، اعترفت كيم بأنها حققت كل شيء كانت تضعه في ذهنها، لكن لم يكن لديها شريك تشارك معه ما حققته، وحول ما تسعى إليه الآن، قالت كيم لوالدتها: "لدي الكثير، كل ما يمكن أن تتخيليه، لكن أعتقد أنني مستعدة للتجارب الأصغر وللدخول في علاقات طويلة".