سارة الكندري تغمض عيني زوجها وتفاجئه بسيارة باهظة الثمن.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 11:50 صباحاً - فاجأت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري زوجها أحمد العنزي بسيارة دفع رباعي باهظة الثمن، أهدتها له بمناسبة عيد ميلاده الذي احتفلت به وقدمت له العديد من الهدايا القيمة.

ونشر أحمد العنزي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديوهات عبر الستوري بصفحته الرسمية بإنستغرام، ظهر فيها وهو مغمض العينين في حين تقوده زوجته سارة الكندري لتطلب منه أن يفتح عينيه ليتفاجأ بسيارة جيب دفع رباعي باهظة الثمن.

وسأل أحمد العنزي زوجته في الفيديو إذا كانت هذه السيارة له، لترد مازحة: ”هذا إيجار لمدة يوم واحد فقط“، ثم أكدت أنها له.

ولاقى الفيديو ردود فعل مختلفة، فالبعض اتهمها بتقليد الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود التي نشرت مقطع فيديو من قبل وهي تتلقى هدية عبارة عن نفس السيارة ولكن باللون الأسود، كما انتقد البعض رد فعل زوجها تجاه المفاجأة.

كما نشر العنزي فيديو اخر من اجواء احتفاله بعيد ميلاده وعلق كاتبا: “كانت تدرس اون لاين وتخلص وتجابل بنتها وتخلص وتطبخ فطور لنا كم هي عظيمه هذه الام الي تعبت من الضغط لكن كانت صامده شمعة البيت و نور البيت ولي ضحكت البيت كله يضحك ولي تعبت البيت كله يتعب شكرا لج على كل شي يا زوجتي وام عيالي

”.

واحتفلت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري الأحد، بعيد ميلاد زوجها أحمد العنزي عبر صفحتها الرسمية بإنستغرام، موجهة له رسالة رومانسية عبرت فيها عن حبها وامتنانها له .

ونشرت سارة الكندري صورة جمعتها بزوجها، وعلقت عليها قائلة :“‏‏اليوم ميلاد أعظم رجل في الدنيا، أحنّ قلب، بطلي وحبي الأول والأخير سندي سبب قوتي وثباتي“.