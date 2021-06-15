“مثل الطفلة البريئة مالها خص بأحد”…زوج مشاعل الشحي يدافع عنها بعد الفيديو المخل بالاداب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 11:50 صباحاً - دافع الإعلامي الإماراتي أحمد خميس عن زوجته الفنانة والإعلامية مشاعل الشحي، بعد أن تعرضت شائعات خلال الفترة الماضية بسبب انتشار وتداول مقطع مخل بالآداب منسوب لها، وتم ترويجه على أنها بطلته.

ونشر خميس، عبر صفحته على موقع ”إنستغرام“، صورة رومانسية تجمعه مع زوجته، مؤكدًا أنها ملتزمة دينيًا وتصلي وتخاف ربها، كما أنها عوضته بشكل كبير عن الأيام الصعبة التي عاشها في فترة طفولته.

ورد الإعلامي الإماراتي على الشائعات، قائلا: ”لكل الإشاعات الي طلعت على زوجتي، أولا زوجتي مثل الطفلة البريئة مالها خص بأحد ومن تزوجنا عايشين لبعض، انا من عرفت اني يتيم“.

وكشف أنه كان يعيش في صراع نفسي قبل التعرف عليها، ولم يكن يفكر في الزواج، موضحًا: ”ما كنت ادور على احد يعوضني او اني افكر بالزواج، لاني كنت عايش بصراع نفسي وفوق ذلك كنت انطوائي“.

وتحدث خميس عن أمنيته قائلا: ”بعمر ١٦ وهي اني اتزوج إماراتية بقلب فلبينية بسبب اني تربيت مع فلبينيات والله عوضني، صدق عوضني تزوجت إماراتية نصها فلبينية، يعني الله صبرني كل ها الفترة الين ما اتزوج البنت الي تمنيتها من وانا وصغير“.

وأوضح أن أكثر الأشياء التي جذبته للزواج من مشاعل الشحي هي التزامها بتعاليم الدين وحبها الخير لكل الناس ومساعدتهم، متابعًا: ”ما لقيت شيء يمنعني من اني اتزوجها تصلي وملتزمة وتخاف ربها وتحاول انها تساعد الجميع بمعنى الكلمة وتحب تضحك الي قدامها، وفوق ذلك عوضتني عالنقص الي فقدتها وانا وصغير“.

يذكر أن عددا من رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو وصف بـ“الإباحي“، مؤكدين أن من تظهر في الفيديو هي مشاعل الشحي، وبدأت سلسلة انتقادات ضدها، وسط مطالب بالقبض عليها ومحاسبتها، وإغلاق حسابها، قبل أن تخرج مشاعل وتؤكد أن الفيديو المنتشر لها لا يخصها نهائيًا بل لفتاة شبيهة لها.