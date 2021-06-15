في تطوّر غير متوقع للقضية نزال الفارس ينتصر على رانيا يوسف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: في تطوّر جديد بالقضية، أصدرت نيابة النزهة في مصر قرارا بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة المصرية رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار المثير للجدل الذي عرض قبل فترة.

وعلق الاعلامي العراقي على الخبر عبر “انستغرام” قائلاً: “الحمد لله تم حفظ البلاغ المقدم ضدي من قبل الفنانة رانيا يوسف في النيابة العامة شكراً للقضاء المصري العادل شكراً للإعلام المصري شكراً لكل شخص وقف الى جانبي شكراً المستشار هيثم عباس المحترم على جهوده الكبيرة”.

وأضاف: “شكر خاص الى عارضة الأزياء الجميلة ميرهان كلر ربي يحفظ الجميع القادم صادم”.

وكان نزال تقدم بدعوى ضد النجمة المصرية وطالب فيها بالتعويض بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة وكلمات التشهير التي وجهتها له، ومن بعدها أكد الفارس استعداده للتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد رانيا، إذا اعتذرت له أمام وسائل الإعلام، بينما نفى طارق العوضي، محامي النجمة المصرية أي نية للتصالح بين الطرفين.