كيف احتفلت أمل عرفة بعيد ميلاد ابنتها سلمى؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة السورية، أمل عرفة، بعيد ميلاد ابنتها الكبرى سلمى، من خلال توجيه رسالة غزل لها، عبر خاصية “ستوري” على موقع “إنستغرام”.

ونشرت عرفة صورة لابنتها الكبرى، التي تشبهها بشكل كبير كأنها نسخة مصغرة منها، معلقة: “قلبي صبيتي صارت 16 سنة، ورضى وربي مرافقك ياروح الروح”.

وقبل أيام، كانت قد أعربت الفنانة السورية عن حزنها الشديد لمرور 4 سنوات على وفاة والدها، موضحة أنها ستظل تفتخر به لآخر يوم في حياتها.

ونشرت عرفة صورة لوالدها، عبر حسابها في “إنستغرام “، معلقةً: “هذا الرجل أبي.. يا أبي كم أفتخر باسمي عندما يقترن باسمك.. أبي تحت جلدي ما حييت”.

وأضافت: “الذكرى الرابعة على الرحيل.. أنت هلق بين إيدين الأرحم والأحن يا حبيبي إلى الملتقى ورحمة الله أوسع”.

وكان آخر أعمال عرفة مسلسل “شارع شيكاغو”، الذي جمعها مع الفنان مصطفى المصطفى.