زوجة قصي خولي توضح للمرة الأولى مصير علاقتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت السيدة مديحة الحمداني على ترك مساحة لمتابعيها عبر تطبيق “إنستغرام” لسؤالها عمّا يجول في خاطرهم والرد عليهم بكل صراحة لتوضيح الأمور العالقة، خاصة تلك التي تتعلق بخلافها مع زوجها النجم السوري قصي خولي.

وحسمت الشابة التونسية أمر زواجها وبقائها مع زوجها من خلال ردّها على سؤال عن إمكانية زواجها مجدداً، فقالت: “اللي كاتبو ربي”، في إعلان صريح ومباشر أنهما انفصلا عن بعض بشكل نهائي.

وأكدت الحمداني أنه يمكن المرأة أن تسامح أذية الرجل في حال اعتذاره وتغير سلوكه، لكن من الصعب نسيان الأمر.

وسألها أحد متابعيها عن اللغة التي يتحدث بها ابنها فارس لتردّ بأنه “يحكي التونسي والسوري والإنكليزية والفرنسية”.

وكانت طليقة خولي قد أكدت من خلال منشور على خاصية “الستوريز ” الملحقة بحسابها على “إنستغرام” أن العلاقة مع والد ابنها تقوم على الاحترام والتقدير، واصفة إياها بأنها من أرقى أنواع العلاقات، ومشددةً على أن العلاقة حالياً بينهما عبارة عن شراكة لتربية طفلهما الوحيد.