فرقة “سبايس غيرلز” تعود بأول أغنية منذ 2007.. ومفاجأة من فيكتوريا بيكهام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت نجمات فرقة البوب البريطانية “سبايس غيرلز” عن مفاجأة سارة لمحبيهن حول العالم، احتفالاً بمرور 25 عاماً على إطلاق الأغنية الشهيرة Wannabe.

وكشفت الفرقة المحبوبة استعدادها لإطلاق أول أغنية منذ 2007، وستأتي باسم Feed Your Love، وضمن ألبوم مصغر اسمه Wannabe25.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، البريطانية، بجانب الأغنية الجديدة للفرقة، سيتضمن الألبوم 3 نسخ مختلفة من أغنية Wannabe، من بينها نسخة حصرية لم يسبق إطلاقها.

وفي مفاجأة سارة جداً للمعجبين، ستشارك فيكتوريا بيكهام في الأغنية الجديدة Feed Your Love، بعد غياب طويل.

واحتفالاً بالذكرى الـ25 للأغنية صاحبة النجاح الساحق، ستطلق الفرقة حملة #IAmASpiceGirl، مع إطلاق الألبوم الذي يمثل نسخة جديدة كلياً، ومحدودة الإصدار.

ومن المقرر بث Wannabe25، اعتباراً من التاسع من شهر يوليو المقبل، وستتاح في أقراص مدمجة في الـ23 من نفس الشهر.

يجدر بالذكر أن الأغنية الجديدة Feed Your Love تأتي من تأليف نجمات الفرقة، ومؤلفي Wannabe، وكشفت تقارير أنها أغنية لم يسبق إطلاقها؛ لأنها اعتبرت مثيرة للجدل ولافتة جداً للجمهور آنذاك.

وقالت الفرقة بمناسبة الاحتفال: “سبايس غيرلز تنتمي للجميع، لهذا السبب نريد الاحتفال بمرور 25 عاماً على Wannabe، من خلال الاحتفال بمعجبينا الرائعين”.

ولا ننسى أن “Wannabe” حققت العديد من الأرقام القياسية، إذ تعد سابع أفضل أغنية منفردة مبيعاً على الإطلاق مع تحقيق مبيعات أكثر من 1.3 مليون قرص مدمج وتنزيلات، بجانب احتلالها المركز الأول كأغنية تحقق هذا النجاح من قِبل فرقة فتيات.

كما يُذكر أنه، على مدار سيرتهن المهنية، حققت نجمات الفرقة مبيعات بأكثر من 90 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وأصدرن 3 ألبومات استوديو، و11 أغنية فردية، وحصدن العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة BRIT، للمساهمة المتميزة في الموسيقى البريطانية.

وتدعو الفرقة معجبيها حول العالم لاستعراض ذكرياتهم من الماضي مع أغنية Wannabe، ومشاركة قصصهم ليتم عرضها على موقع الفرقة الرسمي عبر الإنترنت كجزء من الاحتفال، وذلك من خلال استخدام هاشتاج #IAMASPICEGIRL، أو إرسالها عبر الرابط [email protected]