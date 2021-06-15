علا غانم.. الغائبة عن الأضواء من أجل العائلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت الفنانة المصرية علا غانم، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وانضمت لقائمة الأكثر بحثا عبر موقع جوجل.

جاء ذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو نشره مصفف الشعر الشهير كريم زناتي، عبر حسابه على موقع "أنستقرام"، وجهت خلاله الشكر له على مجهوده في تصفيف شعرها.







وفور نشر الفيديو تساءل المتابعون عن سبب غياب علا غانم عن مصر، وابتعادها عن الساحة الفنية لمدة 4 سنوات.



وفي حديثها لقناة "العربية" كشفت إجابات الفنانة المصرية عن جميع الأسئلة التي دارت في عقول متابعيها، إذ أكدت إنها جاءت لمصر في زيارة لمدة أسبوع وستعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية مجددا.

وأشارت إلى أنها لم تعتزل العمل الفني ولكنها قررت الاقتراب من بناتها بشكل قوي والعيش بصحبتهن، بعدما شعرت إنها أضاعت سنوات من عمرها في التمثيل.





ولدت علا غانم بدولة الكويت في 26 نوفمبر 1971، وتردد أنها تخرجت في كلية الفنون الجميلة، قسم تصوير إلا أن كثير من المقربين منها أكدوا إنها لم تستكمل مشوارها التعليمي واكتفت بالحصول على شهادة الثانوية العامة.

بدأت شهرة غانم، عقب ظهورها في فيديو كليب أغنية "هنساك" للمطرب محمد فؤاد، ثم عملت في مجال الإعلانات، وساعدها هذا الظهور على الانتقال لعالم التمثيل.





قدمت عبر مسيرتها الفنية 20 فيلما أبرزها " لحظات أنوثة، وسهر الليالي، وجمهورية إمبابة"، كما يضم سجلها الفني 26 مسلسلا تليفزيونيا أهمها "سلسال الدم، وحديث الصباح و المساء، وابن موت، والعار، وظل الرئيس".

ومن أجل تكوين بيت وعائلة تزوجت 3 مرات، الأولى من "وليد الضفراوي" وأثمر هذا الزواج عن إنجاب "كاميليا وفريدة" والثانية من أحمد المسلمي، أما الثالثة فكانت من رجل الأعمال عبد العزيز لبيب.