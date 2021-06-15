فيديو.. هيفاء وهبي وأكرم حسني يجتمعان لأول مرة في "لو كنت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح الفنان المصري أكرم حسني والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أغنية "لو كنت" عبر موقع "يوتيوب" وهو العمل الغنائي الأول الذي يجمعهما.

الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني وتم تصوير الكليب الجديد مؤخراً في لبنان.

وتبدأ الأغنية بإيقاعات خفيفة راقصة مع حوار ارتجالي بين أكرم وهيفاء حول تيمة "لو كنت" ويفترض كل منهما لو لم يكن إنسانا فماذا سيصبح؟.

يأتي ذلك من خلال طرح أفكار توضح طريقة تفكير الرجل والمرأة في هذا الشأن.

كان أكرم حسني أطلق هاشتاق #لو_كنت عبر حساباته على مواقع التواصل، مع صورة جديدة له وعلق عليها "لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف" بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة معلقة عليها "لو كنت عين مغمضة كنت أبقى برضه شايفة" بنفس الهاشتاج.

وتصدر الهاشتاق مواقع التواصل الاجتماعي.



