جنيفر لوبيز وبن أفليك.. قبلات تثير الجدل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقطت صور جديدة للنجمين جنيفر لوبيز وبن أفليك وهما يتبادلان القبلات، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الصور تكهنات استمرت لأسابيع بأنهما عادا لبعضهما وجددا قصة حبهما التي هيمنت على إعلام المشاهير لنحو 20 عاما.



ونشرت مجلة "نيويورك بوست" صورا من مصوري المشاهير التي يظهر فيها الممثلان وهما يتبادلان القبل أثناء تناول وجبة مع أسرة لوبيز في مطعم فاخر بماليبو غربي لوس أنجلوس الأمريكية، الأحد.





ورفض مندوبون عن لوبيز (51 عاما) التعقيب، فيما لم يرد وكلاء أفليك على طلب للتعقيب.

وأصبحت لوبيز وأفليك مخرج فيلم "آرجو"، واللذان أطلق عليهما لقب "بينيفر" حديث أوساط المشاهير قبل 20 عاما في قصة حب شملت سياراتهما الفارهة وخاتم الخطبة ذي الماسة الوردية التي تزن 6.1 قيراط.

وألغى الاثنان زواجهما المرتقب في 2003 فجأة وانفصلا بعدها ببضعة أشهر.