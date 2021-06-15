شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى داخل مترو الأنفاق بسبب "ليه لأ 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صورت النجمة منة شلبى مساء أمس الإثنين عددا من مشاهدها الخارجية بمسلسل "ليه لأ"، داخل مترو الأنفاق، حيث تواصل شلبى تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل بالتزامن مع عرضه على إحدى المنصات.

يذكر أن المسلسل تدور أحداثه فى 15 حلقة، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم، ومجدى أمين، وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى، والجزء الثانى من العمل يشارك فيه أبطال جدد منهم الفنان أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.

الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه، وشاكر فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محيى الدين، ومحمد شرنوبى وعدد من الوجوه الجديدة من الشباب.