هنا الزاهد تهنئ أحمد فهمي على "العارف".. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على تقديم التهنئة لزوجها الفنان أحمد فهمي، بعد طرح برومو وبوسترات فيلمه "العارف" مع النجم أحمد عز.

ونشرت هنا، بوستر للفيلم يحمل صورة "فهمي" منفردا، وعلّقت عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "مبروك حبيبي فخورة بيك.. عارفة أنه دور جديد متحمسة إني أشوفه وهتكسر الدنيا على قد تعبك في الفيلم ده".

ومن جانبه علّق فهمي قائلا: "حبيبتي تسلميلي وسنة حلوة عليكي وتكسري الدنيا كالعادة".

وطرحت شركة "سينرجي فيلمز"، مساء يوم الاثنين، بوسترات فيلم "العارف" وكشفت موعد طرحه بدور العرض السينمائي.

ونشر حساب سينرجي عبر موقع "إنستجرام"، بوسترات الفيلم مصحوبا بتعليق: "الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم.. أنا مش بعيد، الدور على مين؟ العارف.. ١٤-٧ في السينمات".

"العارف" تم تصويره بين 4 دول هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.