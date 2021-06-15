قصة الترويج لفيلم "العارف".. أحمد فهمي خدع الجمهور وهكذا علّقت صفحة عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

طريقة جديدة اعتمدها صناع فيلم "العارف" للترويج للعمل المنتظر طرحه بدور العرض السينمائي في منتصف يوليو القادم.

البداية كانت مع منشور كتبه الفنان أحمد فهمي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "قديم أوي اللي لسه باعتلي لينك الهاك بتاع أمازون ده قالك هيهكرني كده.. أنا بابا يلا".

وعقب ذلك تم تغيير صورة صفحة أحمد فهمي واستبدالها بأخرى تشير لتعرضها للاختراق، مصحوبة بتعليق: "أنا مش بعيد.. الدور على مين".

نجوم الفن شاركوا في السخرية مما تعرض له فهمي، وعلّق الكثير منهم على الصورة التي تشير لتعرض صفحتها للاختراق، وبينهم صفحة "الزعيم" عادل إمام على فيسبوك، والذي كتب: "بالهنا والشفا"، والفنان بيومي فؤاد كتب: "عاملها معاك يا بوت"، والفنان أحمد السقا علّق: "أومال عاملي فيها شبح، وأنا بابا يالا، وفي الآخر اتروقت".

وأيضا كتب الفنان أحمد حلمي: "مفاجأة مش كده"، وكتب الفنان أحمد رزق: "لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يعوض عليك يا فهمي"، وعلّق الفنان فتحي عبد الوهاب: "ربنا يعوض عليك يا حمادة"، وكتب الفنان أحمد صلاح حسني: "ابلع ابلع"، وأيضا علق عمر كمال: "الواحد يحمي صفحته إزاي يا جدعان" وغيرهم.

على الخط؛ كتبت زوجته الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "يا جماعة في هاكر سرق صفحة أحمد فهمي وهو غير مسؤول عن أي حاجة هتنزل".

وعقبها بدقائق معدودة، تم تغيير صورة صفحة هنا الزاهد أيضا واستبدالها بأخرى تشير لتعرضها أيضا للاختراق، مصحوبة بتعليق: "أنا مش بعيد.. الدور على مين".

الأمر لم يتوقف على صفحة "فهمي" أو زوجته هنا الزاهد فقط، بل أيضا تعرض لذلك النجمين محمود حميدة ومصطفى خاطر بطلي "العارف".

بعدها بساعات، كشف "فهمي" أن ذلك نوع من الدعاية الخاصة بفيلم "العارف"، من خلال نشره أول برومو للعمل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم.. أنا مش بعيد، الدور على مين؟ العارف.. ١٤-٧ في السينمات".

قبل أن تكشف شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للعمل، مساء الاثنين، عن البوستر الرسمي للفيلم، ويحمل صورة النجم أحمد عز منفردا، بينما حرص نجوم الفيلم، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، على طرح بوسترات خاصة بهم عبر حساباتهم على "إنستجرام".

"العارف" تم تصويره بين 4 دول هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.