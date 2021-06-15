فيديو لرجال شرطة يحتفلون بعيد ميلاد متهم يثير بلبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - يونيو - 2021 10:18 صباحًا

اعتقل باولو رودريغو داس نيفيس في ذات اليوم الذي يصادف عيد ميلاده الثامن عشر، بعدما ضبطته كاميرات المراقبة وهو يسرق معدات صوت من إحدى السيارات في منطقة ريو غراندي دو نورتي البرازيلية، وأشارت مواقع برازيلية إلى أن الشرطة قررت الاحتفال بعيد ميلاد باولو، وهو رهن الاعتقال، حيث تم شراء حلوى خاصة بالمناسبة.

ظهر أحد عناصر الشرطة في الفيديو وهو يقول بطريقة ساخرة: “لا يمكن أن نفوّت مثل هذه المناسبة”، بينما حرص شرطيان آخران على ترتيب الطاولة.

لم يبدو باولو سعيدا بهذه المفاجأة حيث كان طابع السخرية منه واضحا في الفيديو، حسبما ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية.

طلب رجال الشرطة من باولو تقطيع الحلوى، وقاموا بإهداء إحدى القطع لوالدته، وصبوا المشروب الغازي للحضور.

واستجابة لردود الأفعال الغاضبة من الفيديو والتشهير بباولو، أصدرت الشرطة البرازيلية بيانا أكدت فيه أنها ستفتح تحقيقا، وهددت باتخاذ إجراءات تأديبية في حق العناصر المشاركين في الفيديو، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.