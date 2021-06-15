“أحلى كلام”.. مليون مشاهدة لأغنية مايا دياب في يوم واحد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجمة اللبنانية مايا دياب الجديدة “أحلى كلام”، مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “أحلى كلام” هي أغنية شبابية راقصة باللهجة المصرية من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، توزيع هادي شرارة، وجاءت بمثابة هدية من مايا دياب لجمهورها مع حلول موسم الصيف.

وتلقت مايا دياب بعد صدور الأغنية رسائل تهنئة من زميلاتها في الوسط الفني ونذكر منهن نانسي عجرم وميريام فارس وماغي بو غصن.

الجدير ذكره أن مايا دياب أطلقت أغنية “أحلى كلام” لأوّل مرّة خلال حفلها الغنائي الذي أحيته مساء الخميس الماضي، عبر منصة “شاهد VIP” تحت عنوان “X _ plore “.