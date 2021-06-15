أحمد مكي يثير ضجة بأول ظهور له بعد العملية الجراحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول ظهور له بعد العملية الجراحية التي أجراها، شارك الفنان أحمد مكي متابعي حسابه على “إنستغرام فيديو له أثناء تواجده بحديقة الحيوان ظهر فيه وهو يطعم شمبانزي بنفسه بالملعقة.

واكتفى في وضع ايموجي على شكل قلب أسود، وكتب في التعليق أكثر من هاشتاغ: “أحمد مكي، حب غير مشروط، شمبانزي، طاقة إيجابية، مساء الخير”، ومن المعروف أن مكي من محبي الحيوانات وخاصة الكلاب والطيور.

وكانت الفنانة فاطمة كشري قد كشفت في أحد تصريحاتها الصحافية، أن الفنن أحمد مكي دائم السؤال عنها وأنه أرسل لها مديرة أعماله لتلبية طلباتها بسبب إجرائه جراحة عاجلة منعته من التواجد معها بنفسه.

يذكر أن مكي شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال دور الضابط “يوسف رفاعي” في مسلسل “الاختيار 2″، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.