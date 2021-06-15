أحمد فهمي يعلن موعد طرح فيلمه "العارف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري أحمد فهمي موعد عرض فيلمه الجديد "العارف".

ونشر فهمي مقطعا ترويجيا من أحداث الفيلم عبر حسابه الشخصي على تطبيق "أنستقرام"، وأرفق الفيديو بتعليق قائلا: "الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك، ده قادر يفهم كل طباعك، وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم.. أنا مش بعيد.. الدور على مين؟".

وتابع: "العارف 14 ـ 7 في السينمات".





فيلم "العارف" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجي.

ويشارك في بطولته نخبة من ألمع نجوم التمثيل في مصر مثل أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وأحمد خالد صالح، كما يشارك في الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم محمد ممدوح.

تم تصوير أحداث فيلم "العارف" في 4 دول وهي "مصر وإيطاليا وماليزيا وبلغاريا"، كما تمت الاستعانة بمصممين عالميين لتنفيذ مشاهد الأكشن الصعبة.

الفيلم تم تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا التي أثرت على صناعة السينما في العالم.