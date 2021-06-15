شكرا لقرائتكم خبر عن النقاد يقيمون فيلم A Quiet Place Part II حول العالم بـ91% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم الرعب A Quiet Place Part II، على تقييم مرتفع من قبل النقاد، والمشاهدين، الذى وصل إلى 91% من قبل 288 ناقدًا، و93% من قبل أكثر من 5 آلاف مشاهد للعمل، وذلك من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرحه يوم 28 مايو الماضى، بـ مختلف دور العرض حول العالم.



A Quiet Place Part II

وكانت قد تمت إعادة جدولة فيلم A Quiet Place Part II، عدة مرات حيث تأثرت السينمات في جميع أنحاء البلاد بشدة بالوباء، وهذه المرة التاريخ الجديد يتحرك لأعلى من التوقيت الذي كان مقرر له.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضى، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع انحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 أبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، والعودة اخيرا الي مايو المقبل

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.