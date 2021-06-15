شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنا مطربة تعانى من الفقر في "ليلة العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة هنادى مهنا في فليم "ليلة العيد" دور مطربة تعيش فى حارة شعبية، وتمر بالعديد من الظروف الصعبة خلال عملها، والتى تكشفها الأحداث.

والفيلم بشكل عام يرصد معاناة وقهر المرأة عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب والمتزوجة وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم، وتدور أحداثه فى يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد.

الفيلم يضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

فى سياق آخر، كشفت الفنانة هنادى مهنا، خلال فقرة "الطبخ" ببرنامج صاحبة السعادة، للفنانة الكبيرة إسعاد يونس، عن طقوس الفنانة هنادى في المطبخ بعد الزواج، وطريقة إعدادها الطعام لزوجها الفنان أحمد خالد صالح، حيث قالت: "أنا ليا طقوس في المطبخ ومنظمة جدا لازم المطبخ يبقى نظيف مش بعرف أنام وهو مش نظيف، ودائما بسيب في المطبخ برفيوم وكريم أحطهم قبل ما أطلع منه عشان ريحة البصل".