تعرف على أماكن عروض أفلام الدورة ٢٢ من مهرجان الإسماعيلية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت إدارة الدورة الـ ٢٢ من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، والذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، عن أماكن عروض الأفلام المشاركة بهذه الدورة.

ومن المقرر أن تقام عروض أفلام هذا العام بمكتبة مصر، نادي الشجرة، الدنفاه، حديقة ميدان "النافورة"، أمام قصر الثقافة، والحديقة المفتوحة بفندق توليب، هذا بالإضافة إلى قاعات قصر ثقافة الإسماعيلية.

ومن جانبه، أكد الناقد السينمائي عصام زكريا، في بيان صحفي، أن دورة هذا العام ستكون مختلفة ومميزه على الرغم من إقامتها في ظروف شبه استثنائية لما يشهده العالم من جائحة كورونا والتي أثرت على الحياة بكافة مجالاتها.

وأضاف زكريا أنه لذلك تم التنسيق لإتاحة عروض الأفلام المشاركة بهذه الدورة للجمهور بعدد من الأماكن المفتوحة، وذلك لإتاحة الفرصة الأكبر لأهل الإسماعيلية للمشاركة في فعاليات المهرجان.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، إذ بدأت أولى دوراته في عام 1991.