أشرف زكي يرفض الافصاح عن حالة دلال عبد العزيز الصحية لهذ١ السبب!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 05:45 صباحاً - رفض الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، الافصاح عن تطورات الحالة الصحية لمواطنته الفنانة دلال عبد العزيز احتراما لأسرتها.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخرة” المذا ع على قناة “اون”، ردا على سؤال “اسرتها طالبة ان تكون هي الوحيدة التي تدلي بهذا التصريح فأنا حقيقة احتراما لهم ما اقدر اقول حاجة وخاصة انا ما عرفش”.

يذكر أن دلال عبد العزيز تخضع للعلاج بعدما أصيبت بفيروس كورونا المستجد، حيث كشف زوج ابنتها الإعلامي رامي رضوان، عن آخر تطورات وضعها الصحي.

وبيّن رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، ابنة دلال عبد العزيز، الوضع الصحي للفنانة المصرية، التي تخضع حاليا لرعاية صحية، عقب شفائها من كوفيد-19.

وكتب رضوان في منشور على حسابه بموقع “إنستغرام”: “وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها، ما زالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب. فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل”.