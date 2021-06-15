القبض على معاذ عيسى بتهمة الشروع في القتل.. ووالدة الضحية تكشف تفاصيل الحادث

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 05:45 صباحاً - ألقت الشرطة المصرية القبض على نجم برنامج ذا فويس كيدز، معاذ عيسى، المتهم بـ غرس مفتاح سيارة برأس جاره حسن شريف علوان، البالغ من العمر خمسة عشر عاماً.

قالت شيماء حجازي والدة الطفل حسن المعتدى عليه من متسابق ذا فويس كيدز، معاذ إن نجلها ذو الـ 15 عام والجاني ليسا أصدقاء، وأن الجاني جارهم منذ 9 أشهر فقط بمنطقة حلوان.

“وأضافت في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” أنه خلال شهر رمضان الماضي حدث خلاف بسيط بين نجلها حسن ومعاذ أعقبه مضايقة الأخير لنجلها والتنمر عليه، وأن ابنها طالبه بالكف عن أفعاله، لكنه استمر دون رادع.

وتابعت: “حتى جاء يوم الواقعة، وكان نجلي عائداً من التمرين الرياضي وانتظره الجاني أسفل المنزل وتنمر عليه في وجود صديق ابني الذي وجه اللوم لسلوك الجاني، فحدثت مشادة بينهما، وقام معاذ بضرب حسن بالمفاتيح على رأسه مما أدى إلى كسر في الجمجمة”.



وأوضحت أن الواقعة مصورة بالكاميرات وموجودة لدى النيابة التي حرزت المفاتيح المستخدمة في الواقعة والتي استقرت في رأس ابنها حتى دخل غرفة العمليات.