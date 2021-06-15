شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة يترقب "لعبة شيطان" قبل طرحه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان باسم سمرة متابعة عمليات مونتاج فيلمه الجديد "لعبة الشيطان" داخل أحد أستوديوهات المهندسين، ويضع الملحن خالد نبيل حاليًا اللمسات الأخيرة ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم، استعدادًا لتحديد موعد لعرضه خلال الفترة المقبلة.

الفيلم يشارك فى بطولته منذر رياحنة وإسلام إبراهيم، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، وهو من تأليف أحمد عثمان، وإخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداث الفيلم فى جو من الإثارة والتشويق، حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثل فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم ويسيطر على حياتهم.

وقال مؤخرًا الفنان باسم سمرة في تصريحات لـ"الخليج 365" أن أحداث الفيلم تدور حول لعبة ظهرت في روسيا تتحكم في الأشخاص لدرجة وصولهم إلى الانتحار وتكون سببا في قتل عدد كبير من لاعبيها.

وكان آخر أفلام الفنان باسم سمرة "صندوق الدنيا" وينتمى إلى نوعية أعمال البطولة الجماعية التي تدور في إطار عدد من الحواديت والقصص الإنسانية المؤثرة لعدد من فئات المجتمع في منطقة وسط البلد بالقاهرة وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.