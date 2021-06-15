تكريم غادة عبد الرازق وسوسن بدر وبوسي شلبي في قصر البارون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها ومتابعيها، صورا من تكريمها مع الفنانة الكبيرة سوسن بدر، والمذيعة بوسي شلبي، بقصر البارون بالقاهرة، وحصولهن على جائزة الأدب والإبداع.

وعلّقت غادة، على الصور التي جمعتها بالثنائي ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "جائزة الأدب والإبداع من الدكتور صديق عفيفي مع النجمة الجميلة سوسن بدر والإعلامية الجميلة بوسي شلبي".

ومن جانبها؛ علّقت الفنانة سوسن بدر قائلة: "حبيبتي الجميلة المحترمة فرحت من قلبي أما شوفتك".

ونشرت أيضا بوسي شلبي، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورا من التكريم.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق مسلسل "لحم غزال" مع النجوم شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، أحمد خليل ووفاء عامر وغيرهم، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، في رمضان 2021.