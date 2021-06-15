أحمد عز وفهمي وحميدة وخاطر.. طرح بوسترات فيلم "العارف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

طرحت شركة "سينرجي فيلمز"، مساء الاثنين، بوستر فيلم "العارف" للفنان أحمد عز، وكشفت موعد طرحه بدور العرض السينمائي.

ونشر حساب سينرجي عبر موقع "إنستجرام"، بوستر الفيلم والذي يحمل صورة "عز" منفردا، مصحوبا بتعليق: "الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم.. أنا مش بعيد، الدور على مين؟ العارف.. ١٤-٧ في السينمات".

بينما حرص نجوم الفيلم، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، على طرح بوسترات تحمل صورهم عبر حساباتهم على "إنستجرام"، مصحوبة بنفس التعليق.

"العارف" تم تصويره بين 4 دول هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.