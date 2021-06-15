صلاح عبدالله يدعو لوائل الإبراشي وينفي شائعة تخص دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان صلاح عبدالله، صورة جمعته بالإعلامي وائل الإبراشي، من آخر مناسبة التقى فيها به، قبل 7 شهور، وحرص على الدعاء له بالشفاء، عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وكتب صلاح في تعليقه على الصورة "اختلفنا أحياناً ولكن بكل الحب والإحترام واللذاذة، وبجد بجد وحشتني قوي قوي يا وائل ونفسي أطمن عليك وأسمع صوتك، وحاولت كتير أكلمك.. بدعيلك وياريت صديق مشترك يوصلك رجائي ودعائي.. دعواتكم".

جدير بالذكر أن وائل الإبراشي غاب عن الظهور الإعلامي منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا قبل عدة أشهر.

ووجهت واحدة من متابعي صلاح عبدالله سؤالا له يخص الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، تعليقا على صورته مع الإبراشي، جاء فيه "عم صلاح من فضلك ممكن حد يشوف خبر وفاة دلال عبدالعزيز، ويأكد صحته من عدمه لانه منتشر على اليوتيوب".

ونفى صلاح عبدالله الشائعات المتداولة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، قائلا "لا حول ولا قوة إلابالله مفيش الكلام دا خالص، وماتصدقوش أي حاجة غير المصادر الموثقة المعروفة".

جدير بالذكر أن المذيع رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز، أعلن منذ فترة سلبية تحاليل حماته الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا أنها مازالت في حاجة للعلاج من تداعيات الفيروس. وتحرص إيمي ودنيا على نشر صورا لوالدهما الفنان الراحل سمير غانم وكذلك لوالدتهما مصحوبة بالدعاء للأول بالرحمة ولدلال بالشفاء.