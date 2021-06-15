ياسمين صبري تتفاجأ بتصويرها فيديو.. شاهد ردة فعلها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 03:51 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري مقطع فيديو جديد لها مع متابعيها ظهرت فيه اثناء اسمتاعها بوقتها في احد المطاعم.

وتظهر ياسمين صبري في الفيديو وهي تتحدث قبل ان تلتفت وتتفاجأ بتصويرها فيديو فضحكت وارسلت قبلة ثم قامت بوضع يدها على الكاميرا.

وقد سخر متابعو ياسمين صبري من ردة فعلها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “قال ع اساس مو عارفه انها بتتصور

” و “قال يعني وانا مش واخده بالي قال

”.

وكانت ياسمين قد نشرت قبل ذلك مجموعة صور لها بنفس الاطلالة حيث ظهرت بـ«ميكب اب» مختلف وضعه خبير التجميل الشهير شريف طانيو.

، كما أنها ارتدت ياسمين «بلوزة» من لون الكشمير، وصففت شعرها في تسريحة «ضفاير»، لكن ما أثار الانتباه في الصور التي نشرتها الفنانة ياسمين صبري هو ارتداؤها عددا كبيرا من الخواتم.