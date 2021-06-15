والدة دنيا بطمة «المحجبة» تسرق الأنظار منها بجمالها الطبيعي.. تعرفوا إليها! (صور)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 03:51 صباحاً - لفتت السيدة “ليلى أطاسي‘ والدة الفنانة المغربية “دنيا بطمة” الأنظار بجمالها وملامحها المغربية السمراء خلال احتفالها مع دنيا وأسرتها بشقيقتها “ابتسام” وزوجها فؤاد قبيبو، حيث شاركت دنيا متابعيها عبر خاصية “الستوري” بمجموعة من الصور من الحفل الذي يلي حفل زفاف شقيقتها خلال شهر عسلها، وظهرت والدتها التى استطاعت أن تنال أشادة المتابعين بجمالها الطبيعي علي عكس إبنتها.

وظهرت والدة دنيا بقفطان مغربي يناسب سنها وحجابها، الأنيق باللون البرتقالي الناعم، مع تطريزات ناعمة باللونين الأخضر والذهبي، وأكملت والدة دنيا اطلالتها بحجاب من الحرير بلون قفطانها، وخطفت الأنظار بملامحها الجميلة مع لمسات بسيطة جدًا من المكياج.

دنيا بطمة تعلّق على التغير الصادم بملامحها بعد نفخ شفتيها وخديها بأحدث ظهور لها! (شاهد)

من ناحية أخري، تعرضت الفنانة دنيا بطمة لموجة من الانتقادات بسبب خضوعها لعملية تجميل، حيث نشرت، صورا جديدة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بملامح مختلفة بسبب التعديلات الملحوظة التي أجرتها. حيث اعتبر بعض متابعيها أنها “أفسدت ملامحها، وأنها بالغت في زيارة عيادات أطباء التجميل”.

يُذكر أن دنيا بطمة ظهرت على الشاشة لأول مرة من خلال مشاركتها في برنامج المواهب الغنائية “عرب أيدول Arab Idol“، ووقتها ظهرت الفنانة بملامح متغيرة تمامًا عما هي عليه الآن، فظهرت بجسم ووجه نحيفين للغاية، وشفتين رفيعتين، ووقتها وصلت دنيا بطمة للنهائيات إلى جانب المتسابقة المصرية كارمن سليمان، لتحصل الأخيرة في النهائيات على اللقب.

وبعد ظهورها من خلال برنامج “عرب أيدول”، بدأت الفنانة المغربية في اتخاذ الكثير من الخطوات الفنيّة، وإلى جانب هذه الخطوات حرصت أيضاً علي اتخاذ مجموعة من الخطوات التجميلية والتي بدأت بالشفتين وانتهت بتغيير الوجه كاملاً.

حيث نجد أن صور دنيا بطمة قبل التجميل، مختلفة تماماً عن صورها بعد التجميل، وكأننا أمام شخصين وليس ذات الشخص ، فمن وجه نحيف للغاية إلى وجه مستدير ووجنتين ممتلئتين، ومن شفاه رفيعة إلى شفتين ممتلئتين وحتى الجسم، فتحولت دنيا بطمة تحولاً جذرياً.

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