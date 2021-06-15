شاهد.. فرحة زارا البلوشي بحمل قطتها “رح يجيني بسس”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 03:51 صباحاً - عبرت الفنانة العمانية زارا البلوشي عن فرحتها بحمل قطتها على طريقتها الخاصة وذلك عبر مقطع فيديو شاركته مع متابعيها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت زارا البلوشي في الفيديو بغاية السعادة وهي تقول “وصلني خبر ان كشمش حامل وسويتلها صورة أشعة في عيادات النخبة بعد ما راحت تطعم وطلعت حامل” وتابعت ضاحكة “رح يجيني بسس”.

وأضافت “انتم ممكن تحسون الموضوع عادي بس الموضوع مو عادي بالنسبة لي” ثم قامت بعرض صورة الاشعة.

وكانت

كشفت زارا البلوشي قد كشفت تفاصيل طلاقها للمرة الأولى بعد زواج لم يكمل شهراً واحداً حيث قالت إنه بمجرد وقوع أول خلاف بينهما قال لها إن الزواج قسمة ونصيب وعلقت: “من بعد هالكلام ما ناقشته كلمت أهلي قلت لهم ما ابيه وطلعت وارسلت له الله يستر عليك ومهرك بيرجع لك وبعدها أعلنت انفصالي”.

تابعت: “شخص أعرفه من سنتين ما يقول لا ويتمنى أي أفكر في الارتباط ويعرف كل الصعوبات اللي صارت لي مع طليقي الأول وكيف أعاني علشان انساه يجي أول خلاف بينا يقول لي الزواج قسمة ونصيب صدمة، كثير يقولون العدة والعدة إذا الزوج ما دخل على زوجته وطلقها مالها عدة”.

وحول شعورها بعد طلاقها سريعا، علقت زارا البلوشي :”حسين اين غبية، حسيت كف قوي على وجهي انصدمت” معتبرة أنها أقوى وأجمل بعد الطلاق