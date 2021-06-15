شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال بتاع ستات.. تفاصيل دور بيومى فؤاد فى مسلسل "المماليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان بيومى فؤاد فى مسلسل "المماليك" بدور رجل أعمال يعشق الستات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى، من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المقرر إنطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تم التعاقد مع عدد كبير من الفنانين منهم رانيا يوسف بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح وسيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، وينتمي مسلسل "المماليك"، إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوي المقبل، وهو عمل اجتماعي تشويقي.

من ناحية أخرى يواصل بيومى فؤاد تصوير مشاهد مسلسله "عودة الأب الضال"، فى ديكور فندق والذى تدور فيه معظم أحداثه، وتعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، ويضم العمل يضم 60 حلقة، وتدور القصة، حول رجل أعمال غني يقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ 7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.

والعمل من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.