شاهد.. معجبة بـ أحمد السالم: “ما افرط فيك لو تصبحني بكف وتمسيني بكف”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 02:44 صباحاً - عبرت أحدى متابعات الناشط الكويتي أحمد السالم عن اعجابها به بطريقة غريبة وذلك عبر رسالة كتبتها له على احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ظهر أحمد السالم، في مقطع فيديو، وهو يقرأ رسالة من احدى معجباته قالت فيها: “تجنن يا أحمد مؤدب ومحترم ما أفرط فيك لو تصبحني بكف وتمسيني بكف” .

بدوره رد السالم ضاحكا على هذه الرسالة “ليه كده يا بنت الحلال”.

يذكر ان أحمد السالم هو طليق الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية ”ملكة كابلي” حيث كان قد أعلن في مارس الماضي عن انفصالهما عبر نشره لنص اثبات الطلاق والذي علق عليه بالقول ” الحمد لله على كل شيء .. الله يعوضني ويعوضها خيرا ”.

وكانت العلاقة بين أحمد السالم وملكة كابلي شهدت توترا قبل الطلاق ووقوع خلافات بينهما وصلت إلى إتهام الأخيرة للسالم بالخيانة إلا إنها تراجعت عن ذلك واعتذرت منه بعد ذلك .