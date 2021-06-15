هل تستطيعون معرفة هوية هذه الطفلة الجميلة ؟.. فنانة مصرية تصدرت قوائم البحث و «الترند» لهذا السبب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 02:44 صباحاً - تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة مع شقيقتها، وتبلغ من العمر 4 سنوات علي الاكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائتها وخفة ظلها.

إنها الفنانة المصرية الشابة “بسنت شوقي” التى نشرت تلك الصورة من طفولتها، كما استطاعت أن تلفت الانظار وتتصدر قوائم البحث و«الترند» عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الأيام الماضية وذلك بعد حفل زفافها علي الفنان محمد فراج.

صورة نادرة من طفولة الفنانة الشابة “بسنت شوقي” مع شقيقتها

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واحتفلت الفنانة بسنت شوقي، مساء الجمعة، بعقد قرانها على الفنان محمد فراج بعد خطوبة دامت أكثر من عامين وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مقطع فيديو يوثق لحظة عقد قران النجمين، بحضور أهل العروسين والأصدقاء، وحضر عدد من المشاهير وهم أحمد حلمي، منى زكي، نجلاء بدر، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، جميلة عوض، وتارا عماد .

الجدير ذكره أن حفل الزفاف كان قد أجّل أكثر من مرة سابقًا، ويعود ذلك لإلتزام الفنان محمد فراج بتصوير “مسلسل لعبة نيوتن”، وإطلالته بـ “الذقن” وفقا لما كشفته بسنت شوقي في الفترة الأخيرة.

واحتفل مساء الجمعة، الفنان محمد فراج بزفافه على الفنانة بسنت شوقي في أجواء صيفية مفعمة بالحب، وانتشرت صور للعروسين في عقد القران قبل حفل الزفاف الذي أقيم بعده بساعات، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وظهرت بسنت في الصور بمكياج هادئ، يرافقها الفنان محمد فراج أثناء تحضيراتها، وكذلك عدد من أصدقاء العروسين وأقاربهم، استعدادًا لتلك الليلة المميزة، التي طال انتظارها، حيث تم تأجيل خُطوة الزواج أكثر من مرة نظرًا لظروف طارئة.

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