بعد تصدرهما الترند .. لن تصدق جنسية الزوجة الثانية للمطرب حكيم والمفاجأة في منصبها الدبلوماسي ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 02:44 صباحاً - المطرب الشعبي “عبد الحكيم عبد الصمد كامل” من أبناء محافظة المنيا، يبلغ من عمره 59 عامًا، بدأ العمل بالمجال الفني منذ بلوغه سن العاشرة بحفلات المدارس مما زاد من شهرته في بلدته، انتقل إلي محافظة القاهرة لكي يبحث عن فرصة ينتقل من خلالها إلي عالم الشهرة والنجومية، حيث قام بالغناء في الأفراح والملاهي الليلية.

وروى حكيم في إحدي لقاءاته التلفزيونية، مشواره منذ طفولته وحلمه بالغناء إلى أن احترف تلك الهواية وتمكن حكيم من الغناء على أعظم المسارح حول العالم، وكان من أبرز تلك المسارح التي ظل طيلة مشواره يحلم باعتلائه كان مسرح الأولمبياد في فرنسا الذي غنى عليه في 2017، ليكون أول مطرب مصري يعتلي خشبة ذلك المسرح طيلة 50 عامًا، بعد كوكب الشرق أم كلثوم التي غنت عليه في نوفمبر 1967.

حكيم وزوجته الأولي «مروة»

وحكى حكيم الكثير من الكواليس والأسرار عن حياته، حيث أعترف بأنه تزوج مرتين، ففي عام 1996م تزوج من أم أبنائه، ولكن تم الإنفصال بعد أن علمت بزواجه من سيدة أخرى، وإرتبط حكيم بعدها بمديرة أعماله وقتها «جيهان» بعد قصة حب جمعت بينهما، ولا زالت الزيجة بينه وبينها مستمرة حتى الآن، وإعترف بأنها حب عمره وبأنها ساندته في حياته،

حكيم وزوجته الثانية والحالية «جيهان»

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أشار المطرب حكيم أن زوجته الثانية السيدة جيهان إسكندر لها أكثر من أصل فوالدها فنزويلي بينما لها أصل يوناني وأصل مصري، وتعرف عليها الفنان المصري عندما عملت معه، فاستلطفها، وشعر أنها تبادله نفس المشاعر، فطلب منها الزواج.

تمتلك جيهان زوجة المطرب حكيم ثقافة أوروبية كبيرة جدًا، حيث قضت معظم حياتها في عواصم أوروبية عديدة، فوالدها مصري من أصل يوناني ووالدتها فنزويلية، ولديها الجنسية الفنزويلية واليونانية، وحين ارتبط بها حكيم كانت تشغل منصب قنصل عام دولة فنزويلا في القاهرة.

المطرب المصري حكيم يقول إنه مثل سي السيد في منزله، ولكنه لا يمارس سلطته في كل الأمور، حيث يترك لزوجته المساحة لتقود بيتها كما تشاء.

كما أكد حكيم أكد في حوارات سابقة له أن النجومية التي حققها لا تؤثر على علاقته بزوجته، ووصفها بأنها حب عمره التي ساعدته على صنع النجومية، وتحقيق النجاح والشهرة، لافتا إلى أنها كان لها دور كبير وفعال في استقراره العاطفي والاجتماعي.

رُزق حكيم بأربعة أبناء، هم “أحمد، مريم، عمر، علي”، والأخير هو الأكبر، كما أنه طالب بكلية الهندسة ويدرس في لندن، بينما مريم تحب الغناء، وعمر يُمثل.

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