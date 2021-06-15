بعد زوبعة "أم نور".. إيقاف برنامج ريهام سعيد "صبايا الخير" نهائياً

محمد الفلاح - بعد زوبعة أم نور.. إيقاف برنامج ريهام سعيد صبايا الخير نهائيا

الثلاثاء 15 يونيو 2021

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد توقف برنامجها "صبايا الخير"، وذلك بانتهاء عقدها مع شبكة قنوات النهار، التي كان يعرض عليها.



ونفت "ريهام"، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حدوث أي خلاف بينها وبين شبكة قنوات النهار من حيث الوضع المهني والمادي، موضحة أن حلقة "أم نور" التي اشتهرت بطهي السمك والكفتة في غرفة نومها، لم تتسبب في أي أزمات لها.

وتابعت: "كانت سنة كلها نجاحات ومشاهدات عالية جداً، وكل حلقة كانت تتخطى الـ 30 مليون مشاهدة"، مشيرة إلى أن سبب عدم ظهورها مجدداً هو رغبتها في الاستراحة لفترة مع أولادها.

وبحسب مصادر أن الرقابة في مصر رفضت حلقتين مصورتين للبرنامج لم يتم عرضهما لوجود أعمال عنف بهما، وعقدت ريهام جلسة مع إدارة القناة لإنهاء الظهور على شاشة "النهار".

وتعرضت الإعلامية ريهام سعيد، خلال الأيام الماضية، لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلقتها التي عُرضت على شاشة قناة النهار، وما سبقها من برومو تشويقي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي استضافت فيها اليوتيوبر "أم نور"، الشهيرة بمقاطع "الكفتة في غرفة النوم".