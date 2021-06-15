أول تصريح من علا غانم بعد غياب 4 سنوات عن مصر: لم أعتزل الفن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عادت الفنانة المصرية علا غانم مجددا إلى القاهرة، بعد غياب دام لسنوات عن الساحة الفنية.

ونفت علا غانم، في أول تصريح لها عقب عودتها إلى مصر، اعتزالها الفن، مؤكدة: "لما أنا أعتزل أومال مين اللي هيمثل".

وقالت: "لا طبعا معتزلتش أنا بس كنت في إجازة شوية علشان أوحش الجمهور، دا كل اللي في الموضوع"، حسب صحيفة "الوطن".





وأوضحت أنها كانت مقيمة في الولايات المتحدة الفترة الماضية مع عائلتها، لافتة إلى أنها جاءت إلى مصر في إجازة سريعة، وستغادر القاهرة مرة أخرى يوم الإثنين المقبل.

ونشرت علا غانم فيديو عبر صفحتها على موقع "أنستقرام" خلال تصفيف شعرها بأحد المحلات في مصر.

وغادرت علا غانم مصر عام 2017، ومنذ ذلك الوقت لم تشارك في أي أعمال فنية، وظن الجمهور أنها اعتزلت الفن وهاجرت.

يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة علا غانم كان فيلم "الفندق"، مع محمد نجاتي ومروى وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج عاطف شكري.