شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج فى أول تعليق بعد زفافه: "الحمد لله حب حياتى بقت شريكة حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغل حفل زفاف الفنانين محمد فراج وبسنت شوقي، اهتمام الوسط الفني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بما شهده من ابتكار طريقة جديدة وقت دخولهم الفرح، وعدم اللجوء للطريقة التقليدية، حيث قام الفنان محمد فراج بعد كتب الكتاب، باصطحاب زوجته بسنت شوقى، للحفلة على دراجة يقودها وتجلس بسنت أمامه بالفستان الأبيض، بدلا من الدخول مشيا على الأقدام أو الدخول بالزفة التقليدية.

وحرص الفنان محمد فراج، على مشاركة جمهوره ومتابعيه لقطات فيديو وصور من حفل زفافه على بسنت شوقي، على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، الذي أقيم وسط عدد من أصدقائهم والمقربين لهم من الوسط الفني، بعد قصة حب دامت لعدة سنوات.



من عقد القران



محمد فراج وبسنت شوقى

وقال الفنان محمد فراج، في أول رسالة له عقب زواجه من بسنت شوقي، " اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واكتب لنا الخير كله وأسعدني معها وبقربها في الدنيا وفى الجنة.. الحمد لله الذى بنعمته وفضله تتم الصالحات.. الحمد لله إن حب حياتى بقت شريكة حياتي".



الزوجان على الدراجة



محمد فراج فى حفل الزفاف



محمد فراج وبسنت شوقى فى الفرح

ووجه الفنان محمد فراج، الشكر للحضور في حفل زفافه قائلا: " بشكر من كل قلبى كل الناس اللى ساعدت فى إن أحلى يوم فى حياتى يحصل و يطلع بالشكل ده

كما حرصت الفنانة بسنت شوقي، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة لها مع زوجها الفنان محمد فراج، بعد حفل زفافهما الذي أقيم الجمعة وسط عدد من أصدقائهم والمقربين لهم من الوسط الفني، بعد قصة حب دامت لعدة سنوات.

وكتبت بسنت شوقي على البوست الذى أضافت له صورة من جلسة تصوير حفل زفافهما "الحمد لله اتفك كربي"، لتوجه الشكر لكل من شاركها في حفل الزفاف من إعداد الفستان لتحضيرات الحفل.