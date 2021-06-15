فن ومشاهير

أول برومو لفيلم "العارف" بطولة أحمد عز وفهمي.. وهذا موعد عرضه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

روج الفنان أحمد فهمي، لفيلمه الجديد "العارف" مع الفنان أحمد عز، وكشف عن موعد طرحه بدور العرض السينمائي.

ونشر فهمي، أول برومو لـ"العارف" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم.. أنا مش بعيد، الدور على مين؟ العارف.. ١٤-٧ في السينمات".

وكان أحمد فهمي، أعلن عن سرقة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل الكشف عن أن ذلك نوع من الدعاية الخاصة بفيلم "العارف".

"العارف" تم تصويره بين 4 دول هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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