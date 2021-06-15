أول برومو لفيلم "العارف" بطولة أحمد عز وفهمي.. وهذا موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

روج الفنان أحمد فهمي، لفيلمه الجديد "العارف" مع الفنان أحمد عز، وكشف عن موعد طرحه بدور العرض السينمائي.

ونشر فهمي، أول برومو لـ"العارف" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم.. أنا مش بعيد، الدور على مين؟ العارف.. ١٤-٧ في السينمات".

وكان أحمد فهمي، أعلن عن سرقة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل الكشف عن أن ذلك نوع من الدعاية الخاصة بفيلم "العارف".

"العارف" تم تصويره بين 4 دول هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.