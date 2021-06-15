مريم الخشت مع أسماء جلال وكوكي مجدي على الشاطئ.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبدالفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، صورة لها أثناء تصفيف شعرها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

مريم الخشت

ونشرت الفنانة مريم الخشت، صورة لها مع الفنانة أسماء جلال، من حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي، وعلّقت عبر حسابها على "إنستجرام: "وأخيرا.. الصورة العادية".

ميرنا نور الدين

ونشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورا عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بملابس رياضية.

كوكي مجدي

ونشرت الفنانة كوكي مجدي، صورا عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بملابس البحر على الشاطئ.

حمدي الميرغني

ونشر الفنان حمدي الميرغني، صورة له مع زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، خلال قيادته السيارة، عبر "إنستجرام".

أمينة خليل

ونشرت الفنانة أمينة خليل، صورة لها على السجادة الحمراء من أحد المهرجانات، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ملك أحمد زاهر

ونشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، صورة بالأسود من حفل الهضبة عمرو دياب، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

نادية خيري

ونشرت الفنانة نادية خيري، صورة لها عبر "إنستجرام"، خلال رحلة تقضيها في واحة سيوة.

سامية الطرابلسي

ونشرت الفنانة سامية الطرابلسي صورة لها عبر "إنستجرام"، ووجهت الشكر لكل من هنأها بحلول عيد ميلادها.

أسيل عمران

ونشرت الفنانة أسيل عمران، صورة لها أثناء تناولها القهوة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".