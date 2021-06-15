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أول تعليق من محمد فراج بعد زواجه من بسنت شوقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شارك الفنان محمد فراج، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو من حفل زفافه على الفنانة بسنت شوقي، والذي أقيم مساء الجمعة الماضية.

وفي أول تعليق له بعد حفل زفافه؛ كتب فراج عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واكتب لنا الخير كله وأسعدني معها وبقربها في الدنيا وفي الجنة".

أضاف: "الحمد لله الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات، الحمد لله إن حب حياتي بقت شريكة حياتي، بشكر من كل قلبي كل الناس اللي ساعدت في إن أحلى يوم في حياتي يحصل ويطلع بالشكل ده".

وأقيم مساء يوم الجمعة 11 يوليو 2021، حفل عقد قران وزفاف الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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