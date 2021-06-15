بيتر ميمي ينشر صورة جديدة تجمعه بـ"روبوت موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المخرج بيتر ميمي، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بصورة جديدة من كواليس فيلمه "موسى"، جمعته بالمنتج تامر مرتضى، والروبوت "موسى".

ويظهر بيتر وهو يشير إلى الروبوت موسى، الذي كان يجلس فوق سطح ميكروباص أجرة، ذاكرا الصفحة الرسمية والتي تحمل اسم الفيلم، ومعلقًا "الحاج موسى وأستاذ تامر مرتضى من كواليس موسى"، ليقوم المسؤول عن الصفحة بالتعليق على الصورة، قائلًا "حبيبي يا دكتور".

ويقدم فيلم "موسى" قصة روبوت، من خلال طالب في كلية هندسة يخترعه ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

"موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله مع ضيوف الشرف: صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016)، ويشارك في إنتاج الفيلم ثلاث شركات: سينرجى فيلمز، نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.