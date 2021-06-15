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رضوى الشربيني تحيي ذكرى ميلاد والدتها بكلمات مؤثرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أحيت الإعلامية رضوى الشربيني، مساء الاثنين، ذكرى ميلاد والدتها الراحلة.

ونشرت رضوى، صورة والدتها رفقة ابنتيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "زي النهاردة كنا كلنا بنحتفل بعيد ميلادك، زي النهاردة كنت بقولك كل سنة وأنتِ أجدع وأحن وأطيب أم في الدنيا.. زي النهاردة كنت بدعي ربنا أنه يخليكي لينا ومايحرمناش منك".

أضافت: "والنهاردة أول مرة هقولك عيدك في الجنة يا أمي، بس هفضل أقول إنك أجدع وأحن وأطيب أم لحد ما أموت، ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة، ويصبرنا على فراقك".

ورحلت عن عالمنا والدة الإعلامية رضوى الشربيني، يوم 2 مارس الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس ، ونشرت ابنتها تغريدة قالت فيها آنذاك: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رضيت بقضائك يارب، أمي ماتت، ادعو لها، يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي، ويصبرنا على فراقك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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