رضوى الشربيني تحيي ذكرى ميلاد والدتها بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أحيت الإعلامية رضوى الشربيني، مساء الاثنين، ذكرى ميلاد والدتها الراحلة.

ونشرت رضوى، صورة والدتها رفقة ابنتيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "زي النهاردة كنا كلنا بنحتفل بعيد ميلادك، زي النهاردة كنت بقولك كل سنة وأنتِ أجدع وأحن وأطيب أم في الدنيا.. زي النهاردة كنت بدعي ربنا أنه يخليكي لينا ومايحرمناش منك".

أضافت: "والنهاردة أول مرة هقولك عيدك في الجنة يا أمي، بس هفضل أقول إنك أجدع وأحن وأطيب أم لحد ما أموت، ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة، ويصبرنا على فراقك".

ورحلت عن عالمنا والدة الإعلامية رضوى الشربيني، يوم 2 مارس الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ونشرت ابنتها تغريدة قالت فيها آنذاك: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رضيت بقضائك يارب، أمي ماتت، ادعو لها، يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي، ويصبرنا على فراقك".