محمد الفلاح - تطورات جديدة في قضية رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس

الثلاثاء 15 يونيو 2021

أصدرت نيابة النزهة في مصر قرارا بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة المصرية رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس؛ وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة الرشيد العراقية.



وتقدم الإعلامي نزار الفارس بدعوى ضد رانيا يوسف، وطالب فيها بالتعويض بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه؛ بسبب "سبه وقذفه" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت الدعوى، التي أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف، على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة من "سب وقذف" وتشهير بحق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، حسب صحيفة الدعوى.

وقال نزار الفارس عبر "انستجرام": "الحمد لله تم حفظ البلاغ المقدم ضدي من قبل الفنانة رانيا يوسف في النيابة العامة شكراً للقضاء المصري العادل شكراً للإعلام المصري شكراً لكل شخص وقف الى جانبي شكراً المستشار هيثم عباس المحترم على جهوده الكبيرة".

وأضاف الإعلامي العراقي الشهير: "شكر خاص الى عارضة الأزياء الجميلة ميرهان كلر ربي يحفظ الجميع القادم صادم".

وكان الفارس قد قال إنه مستعد للتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد رانيا يوسف، إذا اعتذرت له أمام وسائل الإعلام، بينما نفى طارق العوضي كليًا محامي النجمة المصرية أي نية للتصالح بين الطرفين.