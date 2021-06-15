شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي يُطعم قردا من خلف قفص حديدي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر النجم أحمد مكي، بأنه من الفنانين المولعين بحب الحيوانات وتربية الطيور، ودائما ما يشارك مكي صورا على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وهو بصحبة طيوره والحيوانات وتلقى تفاعلات كبيرة من محبيه على السوشيال ميديا، وتعد الطيور من الحمام والببغاوات الصديق الأكثر ظهورا مع النجم أحمد مكي في صوره التي تتكرر على حساباته.

وانتقل الفنان أحمد مكي، للظهور مع حيوان آخر صاحب شعبية لدى المصريين، حيث شارك "مكي" فيديو له أكثر طرافة، وهو يقوم بإطعام قرد من خلف القفص الحديدي، ونشر أحمد مكي الفيديو على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من جمهور احمد مكي على مواقع السوشيال ميديا.



احمد مكى مع القرد



احمد مكى يطعم القرد

وفى وقت سابق، شارك النجم أحمد مكي، متابعيه وجمهوره، بصورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور "إنستجرام"، ظهر من خلالها وهو يحتضن كلبه البلدي، وسرعان ما حصد أحمد مكي عددا كبيرا من الإعجابات والتعليقات على الصورة التي نشرها وهو يجلس على أريكة بينما يحتضنه كلبه، وحرص على توثيق الصورة بعدد من الهاشتاجات الداعمة للطاقة الإيجابية.



احمد مكى والقرد



احمد مكى يضحك خلال اطعام القرد

ودائمًا ما يحرص الفنان أحمد مكي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصور وفيديوهات برفقة الطيور، حيث تعتبر هوايته المفضلة، وله باع كبير وشهرة كبيرة بين هواة تربية الطيور في مصر والوطن العربى.

وظهر "أحمد مكى" من خلال "فيديو" طريف وهو يقبل إحدى الببغاوات، عبر استورى حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نال إعجاب جمهوره على السوشيال ميديا.