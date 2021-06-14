تامر حسني يكشف مفاجأة صيف 2021.. “افتح قلبك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم المصري تامر حسني عن مفاجأته للجمهور في موسم صيف 2021، حيث أعلن عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان “افتح قلبك” خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشر تامر حسني على صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورًا له من كواليس تصوير أغنية “افتح قلبك” وعلّق عليها قائلًا: “انتظروا كليب (( افتح قلبك )) خلال أيام إن شاء الله”.

وأغنية “افتح قلبك” كلمات منه القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله.

على صعيد آخر، يترقب تامر حسني طرح فيلمه الجديد “مش أنا” في الصالات السينمائية، وذلك ابتداءًا من يوم 23 حزيران/يونيو الجاري.

والفيلم قصة وسيناريو و حوار تامر حسني وإنتاج حسام حسني و”سكاي ليميت” و”سينيرچي” وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسني على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح من قبل.