"أسوان لأفلام المرأة" بمصر يكرم مايا مرسي بجائزة "نوت للإنجاز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تكريم الدكتورة مايا مرسي في حفل افتتاح المهرجان الذي يقام يوم 24 يونيو الجاري.

ويأتي التكريم بإهدائها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، تقديرا لجهودها في دعم وتمكين المرأة المصرية منذ توليها مهام منصبها كرئيس للمركز القومي للمرأة بمصر، كأصغر من تولت هذا المنصب الرفيع.

وأكدت إدارة المهرجان أن الدكتورة مايا مرسي قدمت الكثير للمرأة المصرية طوال 5 سنوات تولت فيهم مسؤولية العمل في قيادة المجلس القومي للمرأة، وإنجازاتها في هذا الملف تتجسد حاليا على أرض الواقع من الإسكندرية حتى أسوان.





وأضافت إدارة المهرجان: "نجحت الدكتورة مايا مرسي خلال نحو 5 سنوات في دعم المرأة المصرية بشتى الطرق، وأطلقت أول حملة وطنية لتمكين المرأة تحت عنوان (التاء المربوطة: سر قوتك)، بهدف الاستفادة من قوة وسائل الإعلام والاتصالات لمعالجة المفاهيم الخاطئة، وإعادة تعريف دور المرأة في رفعة المجتمع، وتشجيع النساء للمشاركة في جميع مجالات الحياة".

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن الدكتورة مايا مرسي نجحت خلال توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة في تقديم خدمات مباشرة وحيوية للمرأة المصرية، حيث نجحت في إصدار 800 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان، وتسجيل 18 ألف سيدة في مجموعات الادخار والإقراض.





كما نجحت في حصر 50 ألف امرأة مصرية على بوليصة التأمين على الحياة بالمجان (شهادة آمان)، فضلا عن إنشاء 22 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات، وإنشاء 3 وحدات باسم المرأة الآمنة داخل المستشفيات الجامعية بجامعات القاهرة، عين شمس والمنصورة، إلى جانب رعاية وإطلاق حملة لأني رجل لإدماج الشباب والرجال لقضايا المرأة والتي وصلت إلى 10 ملايين مشاهد ومشاهدة، وقيادة أول مبادرة مصرية لتعاون واعظات وزارة الأوقاف والراهبات وخادمات الرب "معا لخدمة الوطن".

وأوضحت إدارة المهرجان أن إنجازات الدكتورة مايا مرسي في ملف قضايا المرأة شملت أيضا، قيادة ملف التعاون مع البنك المركزي وتوقيع أول بروتوكول تعاون على مستوي العالم يهدف إلى تنظيم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية إقتصادياً وماليا، وإرساء وتعزيز مفهوم الشمول المالي بين السيدات في مصر.

هذا بالإضافة إلى إطلاق جائزة ختم المساواة لأول مرة في مصر كأداة تحفيزية للهيئات العامة والخاصة لتبني سياسات تراعي النوع الاجتماعي، وإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدي الاقتصادي العالمي لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، والمشاركة في رئاسة اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.