شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل يعلن عن موعد نهاية سلسلة Fast & Furious اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكثر من 20 عامًا، تقترب قصة دومينيك توريتو من نهايتها، حيث صرح الممثل العالمى فان ديزل بطل سلسلة Fast & Furious، بأن سلسلة الأفلام ستنتهى بعد فيلمين أخرين، سيطرح أخرهما في 2024، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "mashable".



Fast and Furious

وصرح ديزل قائلاً: "كل قصة تستحق نهايتها، اعرف أن الناس سيشعرون أنه ليس من الضروري أن ينتهي، لكنني أعتقد أن كل الأشياء الجيدة يجب أن تنتهي، هناك أسباب للنهاية، ولذلك اعتقد أن هذه السلسلة تستحق نهاية متميزة".

وأوضح ديزل أن نهاية Fast & Furious، لا يعنى نهاية السلسلة من الأعمال السينمائية، ولكن يمكن رؤيتها من خلال متابعات مشتقة مثل فيلم Hobbs & Shaw.

حيث بدأ عرض السلسلة لأول مرة مع فيلم The Fast and Furious الذى طرح عام 2001، وكان من بطولة ديزل والممثل الراحل بول ووكر.

ومن أخر أفلام السلسلة F9، الذى كان من المقرر طرحه في خلال العام الماضى 2020، ولكن تم تأجيله ليبدأ طرحه بدور العرض حول العالم في 19 مايو الماضى، على أن يصل إلى دور العرض الأمريكية في 25 يونيو الجارى.

ولا تنوى شركة Universal Pictures المنتجة طرح الجزء التاسع من Fast & Furious، على أي من المنصات التليفزيونية، خاصة بعد تخطى العمل حاجز الربع مليار دولار قبل وصوله إلى جميع دور العرض حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "mashable".