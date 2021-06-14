شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تهنئ أحمد فهمى على فيلم "العارف" وشقيقه يبارك له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة هنا الزاهد، زوجها النجم أحمد فهمى على فيلمه الجديد "العارف"، متمنية له النجاح والتوفيق، وكتبت هنا، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "مبروك حبيبي فخورة بيك عارفة أنه دور جديد متحمسة أني أشوفه وهتكسر الدنيا على قد تعبك في الفيلم ده"، ورد عليها أحمد فهمى قائلاً:"حبيبتى تسلميلى وسنة حلوة عليكى وتكسرى الدنيا كالعادة".

كما هنأه شقيقه الفنان كريم فهمى بالفيلم، قائلاً: "مبروك أخويا النجم أحمد فهمى فيلم العارف دور عالمى ومختلف جدًا وفيلم تقيل أوى ومبروك لحبيبى وصديقى مصطفى خاطر الجامد أوى ونجم و رئيس جانات مصر أحمد عز ومبروك المؤلف صديقى محمد السيد بشير، بالتوفيق واستنوا شويه عشان ديدو لسه بيعمل إيرادات"، ليرد عليه أحمد فهمى قائلا: "تسلم أخويا وصاحبى وضهرى".



كريم فهمى



هنا الزاهد

وأعلن النجم أحمد فهمى، عن موعد طرح فيلم "العارف" في السينمات، وكتب فهمى عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم! انا مش بعيد، الدور على مين؟ العارف 14 -7 في السينمات".

فيلم " العارف" هو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

و"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى.

من ناحية أخرى يخوض فهمى، أولى تجاربه فى عالم المسرح خلال الفترة المقبلة، وحاليًا فى مرحلة تحضيرات عمل مسرحى من إخراج محمد أوتاكا وتأليف أمير طعيمة وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، ويراهن عليه خلال مشواره الفنى، ويقدمه بشكل جديد.