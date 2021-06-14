شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت دكتور تجميل نصاب فى "عودة الأب الضال" مع بيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان محمد ثروت من تصوير مشاهده في مسلسل "عودة الأب الضال" بطولة الفنان بيومى فؤاد والذى يتواصل تصويره بشكل يومى لعرضه خلال الفترة المقبلة، حيث يظهر ثروت كضيف شرف خلال أحداث العمل بشخصية دكتور تجميل نصاب.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.



محمد ثورت فى كواليس عودة الاب الضال

مسلسل "عودة الأب الضال" تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، ويضم العمل يضم 60 حلقة، وتدور القصة، حول رجل أعمال غني يقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ 7. منها التى تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.

يذكر أن محمد ثروت يعرض له حالياً في السينمات فيلم "ديدو" مع كريم فهمى وحمدى الميرغنى وأحمد فتحى وبيومى فؤاد وهدى المفتى وإخراج عمرو صلاح، كما يظهر كضيف شرف في فيلم "أحمد نوتردام" مع رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوى وحمدى الميرغنى وانتصار وإخراج محمود كريم.